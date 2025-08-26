Dyordotcom (DYOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00212978 $ 0.00212978 $ 0.00212978 24 שעות נמוך $ 0.0023581 $ 0.0023581 $ 0.0023581 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00212978$ 0.00212978 $ 0.00212978 גבוה 24 שעות $ 0.0023581$ 0.0023581 $ 0.0023581 שיא כל הזמנים $ 0.02001748$ 0.02001748 $ 0.02001748 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0016664$ 0.0016664 $ 0.0016664 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.50% שינוי מחיר (1D) -8.78% שינוי מחיר (7D) -4.13% שינוי מחיר (7D) -4.13%

Dyordotcom (DYOR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00214972. במהלך 24 השעות האחרונות, DYOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00212978 לבין שיא של $ 0.0023581, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DYORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02001748, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0016664.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DYOR השתנה ב -0.50% במהלך השעה האחרונה, -8.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dyordotcom (DYOR) מידע שוק

שווי שוק $ 989.27K$ 989.27K $ 989.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 989.27K$ 989.27K $ 989.27K אספקת מחזור 459.66M 459.66M 459.66M אספקה כוללת 459,660,929.9930681 459,660,929.9930681 459,660,929.9930681

שווי השוק הנוכחי של Dyordotcom הוא $ 989.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DYOR הוא 459.66M, עם היצע כולל של 459660929.9930681. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 989.27K.