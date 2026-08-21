DUMMY מחיר היום

מחיר DUMMY (DUMMY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUMMY ל USD הוא $ 0 לכל DUMMY.

DUMMY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 598,368, עם היצע במחזור של 6.97T DUMMY. ב‑24 השעות האחרונות, DUMMY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DUMMY נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו +25.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DUMMY (DUMMY) מידע שוק

שווי שוק $ 598.37K$ 598.37K $ 598.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 598.37K$ 598.37K $ 598.37K אספקת מחזור 6.97T 6.97T 6.97T אספקה כוללת 6,969,696,969,696.0 6,969,696,969,696.0 6,969,696,969,696.0

שווי השוק הנוכחי של DUMMY הוא $ 598.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUMMY הוא 6.97T, עם היצע כולל של 6969696969696.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 598.37K.