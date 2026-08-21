DuckChain Token מחיר היום

מחיר DuckChain Token (DUCK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUCK ל USD הוא $ 0 לכל DUCK.

DuckChain Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 169,696, עם היצע במחזור של 8.71B DUCK. ב‑24 השעות האחרונות, DUCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01227779, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DUCK נע ב +1.84% בשעה האחרונה ו -11.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DuckChain Token (DUCK) מידע שוק

שווי שוק $ 169.70K$ 169.70K $ 169.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 194.87K$ 194.87K $ 194.87K אספקת מחזור 8.71B 8.71B 8.71B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DuckChain Token הוא $ 169.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUCK הוא 8.71B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.87K.