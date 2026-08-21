drooling cat מחיר היום

מחיר drooling cat (DROOLING) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 34.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DROOLING ל USD הוא $ 0 לכל DROOLING.

drooling cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 343,721, עם היצע במחזור של 999.65M DROOLING. ב‑24 השעות האחרונות, DROOLING סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00363632, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DROOLING נע ב +1.89% בשעה האחרונה ו +67.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 330.53K.

drooling cat (DROOLING) מידע שוק

שווי שוק $ 343.72K$ 343.72K $ 343.72K נפח (24 שעות) $ 330.53K$ 330.53K $ 330.53K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 343.72K$ 343.72K $ 343.72K אספקת מחזור 999.65M 999.65M 999.65M אספקה כוללת 999,645,987.35994 999,645,987.35994 999,645,987.35994

שווי השוק הנוכחי של drooling cat הוא $ 343.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 330.53K. ההיצע במחזור של DROOLING הוא 999.65M, עם היצע כולל של 999645987.35994. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 343.72K.