Doppel מחיר היום

מחיר Doppel (DOPPEL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOPPEL ל USD הוא $ 0 לכל DOPPEL.

Doppel כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,467, עם היצע במחזור של 99.30B DOPPEL. ב‑24 השעות האחרונות, DOPPEL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOPPEL נע ב -1.98% בשעה האחרונה ו -1.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Doppel (DOPPEL) מידע שוק

שווי שוק $ 54.47K$ 54.47K $ 54.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.85K$ 54.85K $ 54.85K אספקת מחזור 99.30B 99.30B 99.30B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Doppel הוא $ 54.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOPPEL הוא 99.30B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.85K.