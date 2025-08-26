Dogy (DOGY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.74%
שינוי מחיר (1D) +0.28%
שינוי מחיר (7D) +1.99%

Dogy (DOGY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGY השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, +0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dogy (DOGY) מידע שוק

שווי שוק $ 40.10K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.10K
אספקת מחזור 999.88B
אספקה כוללת 999,879,522,221.2959

שווי השוק הנוכחי של Dogy הוא $ 40.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGY הוא 999.88B, עם היצע כולל של 999879522221.2959. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.10K.