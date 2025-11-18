Ditto מחיר היום

מחיר Ditto (DITTO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DITTO ל USD הוא -- לכל DITTO.

Ditto כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,261.2, עם היצע במחזור של 10.00M DITTO. ב‑24 השעות האחרונות, DITTO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.070174, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DITTO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ditto (DITTO) מידע שוק

שווי שוק $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ditto הוא $ 5.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DITTO הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.26K.