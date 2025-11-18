Dessistant by Virtuals מחיר היום

מחיר Dessistant by Virtuals (DESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00011915, עם שינוי של 10.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DESS ל USD הוא $ 0.00011915 לכל DESS.

Dessistant by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,431, עם היצע במחזור של 507.71M DESS. ב‑24 השעות האחרונות, DESS סחר בין $ 0.00011373 (נמוך) ל $ 0.00015696 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00089122, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006191.

ביצועים לטווח קצר, DESS נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו -29.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dessistant by Virtuals (DESS) מידע שוק

שווי שוק $ 60.43K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 119.03K
אספקת מחזור 507.71M
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

