קבל Dessistant by Virtuals תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DESS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Dessistant by Virtuals % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. Dessistant by Virtuals תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Dessistant by Virtuals (DESS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Dessistant by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000125 בשנת 2025. Dessistant by Virtuals (DESS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Dessistant by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000131 בשנת 2026. Dessistant by Virtuals (DESS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DESS הוא $ 0.000138 עם 10.25% שיעור צמיחה. Dessistant by Virtuals (DESS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DESS הוא $ 0.000145 עם 15.76% שיעור צמיחה. Dessistant by Virtuals (DESS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DESS הוא $ 0.000152 עם 21.55% שיעור צמיחה. Dessistant by Virtuals (DESS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DESS הוא $ 0.000160 עם 27.63% שיעור צמיחה. Dessistant by Virtuals (DESS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Dessistant by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000261. Dessistant by Virtuals (DESS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Dessistant by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000425.

2026 $ 0.000131 5.00%

2027 $ 0.000138 10.25%

2028 $ 0.000145 15.76%

2029 $ 0.000152 21.55%

2030 $ 0.000160 27.63%

2031 $ 0.000168 34.01%

2032 $ 0.000176 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000185 47.75%

2034 $ 0.000194 55.13%

2035 $ 0.000204 62.89%

2036 $ 0.000214 71.03%

2037 $ 0.000225 79.59%

2038 $ 0.000236 88.56%

2039 $ 0.000248 97.99%

2040 $ 0.000261 107.89% הצג עוד לטווח קצר Dessistant by Virtuals תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000125 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000125 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000125 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000126 0.41% Dessistant by Virtuals (DESS) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDESSב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000125 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Dessistant by Virtuals (DESS) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDESS , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000125 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Dessistant by Virtuals (DESS) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDESS , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000125 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Dessistant by Virtuals (DESS) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDESS הוא $0.000126 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Dessistant by Virtuals מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 63.79K$ 63.79K $ 63.79K אספקת מחזור 507.71M 507.71M 507.71M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר DESS העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, DESS יש כמות במעגל של 507.71M ושווי שוק כולל של $ 63.79K. צפה DESS במחיר חי

Dessistant by Virtuals מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDessistant by Virtualsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDessistant by Virtuals הוא 0.000125USD. היצע במחזור של Dessistant by Virtuals(DESS) הוא 507.71M DESS , מה שמעניק לו שווי שוק של $63,786 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -13.50% $ 0 $ 0.000145 $ 0.000113

7 ימים -27.55% $ -0.000034 $ 0.000180 $ 0.000083

30 ימים 50.37% $ 0.000063 $ 0.000180 $ 0.000083 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Dessistant by Virtuals הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -13.50% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Dessistant by Virtuals נסחר בשיא של $0.000180 ושפל של $0.000083 . נרשם שינוי במחיר של -27.55% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDESS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Dessistant by Virtuals חווה 50.37% שינוי, המשקף בערך $0.000063 לערכו. זה מצביע על כך ש DESS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Dessistant by Virtuals (DESS) מודול חיזוי מחיר עובד? Dessistant by Virtuals מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DESSעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDessistant by Virtuals לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DESS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Dessistant by Virtuals. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDESS . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDESS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Dessistant by Virtuals.

מדוע DESS חיזוי מחירים חשוב?

DESS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DESS כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DESS ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DESS בחודש הבא? על פי Dessistant by Virtuals (DESS) כלי תחזית המחירים, המחיר DESS הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DESS בשנת 2026? המחיר של 1 Dessistant by Virtuals (DESS) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, DESS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DESS בשנת 2027? Dessistant by Virtuals (DESS) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DESS עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DESS בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Dessistant by Virtuals (DESS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DESS בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Dessistant by Virtuals (DESS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DESS בשנת 2030? המחיר של 1 Dessistant by Virtuals (DESS) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, DESS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DESS תחזית המחיר בשנת 2040? Dessistant by Virtuals (DESS) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DESS עד שנת 2040. הירשם עכשיו