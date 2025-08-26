DerivaDAO (DDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01514644 $ 0.01514644 $ 0.01514644 24 שעות נמוך $ 0.01651493 $ 0.01651493 $ 0.01651493 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01514644$ 0.01514644 $ 0.01514644 גבוה 24 שעות $ 0.01651493$ 0.01651493 $ 0.01651493 שיא כל הזמנים $ 15.28$ 15.28 $ 15.28 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01007713$ 0.01007713 $ 0.01007713 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.38% שינוי מחיר (1D) +9.11% שינוי מחיר (7D) +7.03% שינוי מחיר (7D) +7.03%

DerivaDAO (DDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01655741. במהלך 24 השעות האחרונות, DDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01514644 לבין שיא של $ 0.01651493, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01007713.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DDX השתנה ב +3.38% במהלך השעה האחרונה, +9.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DerivaDAO (DDX) מידע שוק

שווי שוק $ 881.33K$ 881.33K $ 881.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 881.43K$ 881.43K $ 881.43K אספקת מחזור 53.23M 53.23M 53.23M אספקה כוללת 53,235,018.19686083 53,235,018.19686083 53,235,018.19686083

שווי השוק הנוכחי של DerivaDAO הוא $ 881.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DDX הוא 53.23M, עם היצע כולל של 53235018.19686083. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 881.43K.