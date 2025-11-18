Deploy מחיר היום

מחיר Deploy (DEPLOY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEPLOY ל USD הוא -- לכל DEPLOY.

Deploy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,942.37, עם היצע במחזור של 100.00M DEPLOY. ב‑24 השעות האחרונות, DEPLOY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00521804, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEPLOY נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Deploy (DEPLOY) מידע שוק

שווי שוק $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Deploy הוא $ 8.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEPLOY הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.94K.