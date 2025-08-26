DeHub (DHB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.065827$ 0.065827 $ 0.065827 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -12.84% שינוי מחיר (7D) -4.17% שינוי מחיר (7D) -4.17%

DeHub (DHB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DHB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DHBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.065827, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DHB השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -12.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeHub (DHB) מידע שוק

שווי שוק $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M אספקת מחזור 4.80B 4.80B 4.80B אספקה כוללת 4,797,839,826.714526 4,797,839,826.714526 4,797,839,826.714526

שווי השוק הנוכחי של DeHub הוא $ 3.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DHB הוא 4.80B, עם היצע כולל של 4797839826.714526. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.98M.