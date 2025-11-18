DeFi Dollar מחיר היום

מחיר DeFi Dollar (USDFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.995911, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDFI ל USD הוא $ 0.995911 לכל USDFI.

DeFi Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 387,512, עם היצע במחזור של 388.79K USDFI. ב‑24 השעות האחרונות, USDFI סחר בין $ 0.995907 (נמוך) ל $ 0.998041 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.006, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.982826.

ביצועים לטווח קצר, USDFI נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DeFi Dollar (USDFI) מידע שוק

שווי שוק $ 387.51K$ 387.51K $ 387.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 387.51K$ 387.51K $ 387.51K אספקת מחזור 388.79K 388.79K 388.79K אספקה כוללת 388,793.4885778245 388,793.4885778245 388,793.4885778245

שווי השוק הנוכחי של DeFi Dollar הוא $ 387.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDFI הוא 388.79K, עם היצע כולל של 388793.4885778245. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 387.51K.