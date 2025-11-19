DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחיר (USD)

קבל DeFi Dollar תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה USDFI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של DeFi Dollar % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה DeFi Dollar תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, DeFi Dollar ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.996472 בשנת 2025. DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, DeFi Dollar ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0462 בשנת 2026. DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של USDFI הוא $ 1.0986 עם 10.25% שיעור צמיחה. DeFi Dollar (USDFI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של USDFI הוא $ 1.1535 עם 15.76% שיעור צמיחה. DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של USDFI הוא $ 1.2112 עם 21.55% שיעור צמיחה. DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של USDFI הוא $ 1.2717 עם 27.63% שיעור צמיחה. DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של DeFi Dollar עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0715. DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של DeFi Dollar עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.3744. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.996472 0.00%

2040 $ 2.0715 107.89% הצג עוד לטווח קצר DeFi Dollar תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.996472 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.996608 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.997427 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0005 0.41% DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורUSDFIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.996472 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורUSDFI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.996608 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורUSDFI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.997427 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. DeFi Dollar (USDFI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורUSDFI הוא $1.0005 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

DeFi Dollar מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDeFi Dollarדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDeFi Dollar הוא 0.996472USD. היצע במחזור של DeFi Dollar(USDFI) הוא 388.79K USDFI , מה שמעניק לו שווי שוק של $387,326 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -0.000235 $ 0.998041 $ 0.995645

7 ימים 0.04% $ 0.000397 $ 0.998521 $ 0.993659

30 ימים -0.23% $ -0.002345 $ 0.998521 $ 0.993659 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,DeFi Dollar הראה תנועת מחירים של $-0.000235 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,DeFi Dollar נסחר בשיא של $0.998521 ושפל של $0.993659 . נרשם שינוי במחיר של 0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתUSDFI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,DeFi Dollar חווה -0.23% שינוי, המשקף בערך $-0.002345 לערכו. זה מצביע על כך ש USDFI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך DeFi Dollar (USDFI) מודול חיזוי מחיר עובד? DeFi Dollar מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של USDFIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDeFi Dollar לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של USDFI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של DeFi Dollar. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלUSDFI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלUSDFI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של DeFi Dollar.

מדוע USDFI חיזוי מחירים חשוב?

USDFI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם USDFI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, USDFI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של USDFI בחודש הבא? על פי DeFi Dollar (USDFI) כלי תחזית המחירים, המחיר USDFI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 USDFI בשנת 2026? המחיר של 1 DeFi Dollar (USDFI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, USDFI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של USDFI בשנת 2027? DeFi Dollar (USDFI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 USDFI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של USDFI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, DeFi Dollar (USDFI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של USDFI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, DeFi Dollar (USDFI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 USDFI בשנת 2030? המחיר של 1 DeFi Dollar (USDFI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, USDFI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי USDFI תחזית המחיר בשנת 2040? DeFi Dollar (USDFI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 USDFI עד שנת 2040.