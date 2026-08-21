DeepFakeAI מחיר היום

מחיר DeepFakeAI (FAKEAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FAKEAI ל USD הוא $ 0 לכל FAKEAI.

DeepFakeAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 246,658, עם היצע במחזור של 958.82M FAKEAI. ב‑24 השעות האחרונות, FAKEAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04434524, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FAKEAI נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו +27.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 633.02.

DeepFakeAI (FAKEAI) מידע שוק

שווי שוק $ 246.66K$ 246.66K $ 246.66K נפח (24 שעות) $ 633.02$ 633.02 $ 633.02 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 246.66K$ 246.66K $ 246.66K אספקת מחזור 958.82M 958.82M 958.82M אספקה כוללת 958,824,031.12 958,824,031.12 958,824,031.12

שווי השוק הנוכחי של DeepFakeAI הוא $ 246.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 633.02. ההיצע במחזור של FAKEAI הוא 958.82M, עם היצע כולל של 958824031.12. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 246.66K.