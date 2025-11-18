Decentral Mining Protocol מחיר היום

מחיר Decentral Mining Protocol (DMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001506, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DMP ל USD הוא $ 0.00001506 לכל DMP.

Decentral Mining Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,060.29, עם היצע במחזור של 1.00B DMP. ב‑24 השעות האחרונות, DMP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00156132, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000148.

ביצועים לטווח קצר, DMP נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Decentral Mining Protocol (DMP) מידע שוק

שווי שוק $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Decentral Mining Protocol הוא $ 15.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DMP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.06K.