DATA BEAR מחיר היום

מחיר DATA BEAR (DATABEAR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DATABEAR ל USD הוא $ 0 לכל DATABEAR.

DATA BEAR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,895, עם היצע במחזור של 856.15M DATABEAR. ב‑24 השעות האחרונות, DATABEAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00260688, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DATABEAR נע ב +0.22% בשעה האחרונה ו +1.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DATA BEAR (DATABEAR) מידע שוק

שווי שוק $ 35.90K$ 35.90K $ 35.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.93K$ 41.93K $ 41.93K אספקת מחזור 856.15M 856.15M 856.15M אספקה כוללת 856,148,633.2653608 856,148,633.2653608 856,148,633.2653608

שווי השוק הנוכחי של DATA BEAR הוא $ 35.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DATABEAR הוא 856.15M, עם היצע כולל של 856148633.2653608. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.93K.