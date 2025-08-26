Cycle (CYCLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00834798$ 0.00834798 $ 0.00834798 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +5.73% שינוי מחיר (1D) +35.65% שינוי מחיר (7D) +74.19% שינוי מחיר (7D) +74.19%

Cycle (CYCLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CYCLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYCLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00834798, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYCLE השתנה ב +5.73% במהלך השעה האחרונה, +35.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+74.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cycle (CYCLE) מידע שוק

שווי שוק $ 36.01K$ 36.01K $ 36.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.01K$ 36.01K $ 36.01K אספקת מחזור 890.85M 890.85M 890.85M אספקה כוללת 890,846,147.94 890,846,147.94 890,846,147.94

שווי השוק הנוכחי של Cycle הוא $ 36.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYCLE הוא 890.85M, עם היצע כולל של 890846147.94. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.01K.