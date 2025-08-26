Cybertrader AI (CYB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00127982$ 0.00127982 $ 0.00127982 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) -6.97% שינוי מחיר (7D) +2.36% שינוי מחיר (7D) +2.36%

Cybertrader AI (CYB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CYB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00127982, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYB השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -6.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cybertrader AI (CYB) מידע שוק

שווי שוק $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K אספקת מחזור 962.43M 962.43M 962.43M אספקה כוללת 962,432,585.438878 962,432,585.438878 962,432,585.438878

שווי השוק הנוכחי של Cybertrader AI הוא $ 20.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYB הוא 962.43M, עם היצע כולל של 962432585.438878. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.61K.