עוד על CYB

CYB מידע על מחיר

CYB מסמך לבן

CYB אתר רשמי

CYB טוקניומיקה

CYB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Cybertrader AI סֵמֶל

Cybertrader AI מחיר (CYB)

לא רשום

1 CYB ל USDמחיר חי:

--
----
-6.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cybertrader AI (CYB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:11:07 (UTC+8)

Cybertrader AI (CYB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127982
$ 0.00127982$ 0.00127982

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-6.97%

+2.36%

+2.36%

Cybertrader AI (CYB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CYB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00127982, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYB השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -6.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cybertrader AI (CYB) מידע שוק

$ 20.61K
$ 20.61K$ 20.61K

--
----

$ 20.61K
$ 20.61K$ 20.61K

962.43M
962.43M 962.43M

962,432,585.438878
962,432,585.438878 962,432,585.438878

שווי השוק הנוכחי של Cybertrader AI הוא $ 20.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYB הוא 962.43M, עם היצע כולל של 962432585.438878. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.61K.

Cybertrader AI (CYB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cybertrader AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCybertrader AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCybertrader AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cybertrader AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.97%
30 ימים$ 0+13.35%
60 ימים$ 0+4.75%
90 ימים$ 0--

מה זהCybertrader AI (CYB)

CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cybertrader AI (CYB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Cybertrader AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cybertrader AI (CYB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cybertrader AI (CYB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cybertrader AI.

בדוק את Cybertrader AI תחזית המחיר עכשיו‏!

CYB למטבעות מקומיים

Cybertrader AI (CYB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cybertrader AI (CYB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CYB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cybertrader AI (CYB)

כמה שווה Cybertrader AI (CYB) היום?
החי CYBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CYB ל USD?
המחיר הנוכחי של CYB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cybertrader AI?
שווי השוק של CYB הוא $ 20.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CYB?
ההיצע במחזור של CYB הוא 962.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CYB?
‏‏CYB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00127982 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CYB?
CYB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CYB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CYB הוא -- USD.
האם CYB יעלה השנה?
CYB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CYB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:11:07 (UTC+8)

Cybertrader AI (CYB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.