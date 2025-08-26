cWBTC (CWBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2,203.88 $ 2,203.88 $ 2,203.88 24 שעות נמוך $ 2,281.28 $ 2,281.28 $ 2,281.28 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2,203.88$ 2,203.88 $ 2,203.88 גבוה 24 שעות $ 2,281.28$ 2,281.28 $ 2,281.28 שיא כל הזמנים $ 2,496.96$ 2,496.96 $ 2,496.96 המחיר הנמוך ביותר $ 91.15$ 91.15 $ 91.15 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.19% שינוי מחיר (1D) -2.70% שינוי מחיר (7D) -5.77% שינוי מחיר (7D) -5.77%

cWBTC (CWBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $2,206.5. במהלך 24 השעות האחרונות, CWBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 2,203.88 לבין שיא של $ 2,281.28, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CWBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,496.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 91.15.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CWBTC השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -2.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cWBTC (CWBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 252.03M$ 252.03M $ 252.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 252.03M$ 252.03M $ 252.03M אספקת מחזור 114.22K 114.22K 114.22K אספקה כוללת 114,219.81871414 114,219.81871414 114,219.81871414

שווי השוק הנוכחי של cWBTC הוא $ 252.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CWBTC הוא 114.22K, עם היצע כולל של 114219.81871414. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 252.03M.