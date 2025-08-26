עוד על CUT

CryptoUnity סֵמֶל

CryptoUnity מחיר (CUT)

לא רשום

1 CUT ל USDמחיר חי:

-5.10%1D
mexc
USD
CryptoUnity (CUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:15:21 (UTC+8)

CryptoUnity (CUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.01388805
$ 0.01388805$ 0.01388805

--

-5.17%

-9.10%

-9.10%

CryptoUnity (CUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01388805, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CryptoUnity (CUT) מידע שוק

$ 109.14K
--
$ 340.24K
317.20M
988,832,926.99
שווי השוק הנוכחי של CryptoUnity הוא $ 109.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUT הוא 317.20M, עם היצע כולל של 988832926.99. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 340.24K.

CryptoUnity (CUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CryptoUnityל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptoUnity ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptoUnity ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CryptoUnityל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.17%
30 ימים$ 0-20.01%
60 ימים$ 0-32.56%
90 ימים$ 0--

מה זהCryptoUnity (CUT)

CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.

CryptoUnity (CUT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

CryptoUnityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CryptoUnity (CUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CryptoUnity (CUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CryptoUnity.

בדוק את CryptoUnity תחזית המחיר עכשיו‏!

CUT למטבעות מקומיים

CryptoUnity (CUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CryptoUnity (CUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CryptoUnity (CUT)

כמה שווה CryptoUnity (CUT) היום?
החי CUTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CUT ל USD?
המחיר הנוכחי של CUT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CryptoUnity?
שווי השוק של CUT הוא $ 109.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CUT?
ההיצע במחזור של CUT הוא 317.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CUT?
‏‏CUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01388805 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CUT?
CUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CUT הוא -- USD.
האם CUT יעלה השנה?
CUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:15:21 (UTC+8)

CryptoUnity (CUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

