CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go.
CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey.
With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds.
By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CryptoUnity (CUT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
CryptoUnity (CUT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של CryptoUnity (CUT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CUT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CUTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CUTטוקניומיקה, חקרו אתCUTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
