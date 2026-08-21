crypto guy מחיר היום

מחיר crypto guy (CRYPTO GUY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRYPTO GUY ל USD הוא $ 0 לכל CRYPTO GUY.

crypto guy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,916, עם היצע במחזור של 950.00M CRYPTO GUY. ב‑24 השעות האחרונות, CRYPTO GUY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00152308, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRYPTO GUY נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו -1.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

crypto guy (CRYPTO GUY) מידע שוק

שווי שוק $ 29.92K$ 29.92K $ 29.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.49K$ 31.49K $ 31.49K אספקת מחזור 950.00M 950.00M 950.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של crypto guy הוא $ 29.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYPTO GUY הוא 950.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.49K.