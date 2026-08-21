CommonWealth מחיר היום

מחיר CommonWealth (CWU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00852892, עם שינוי של 1.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CWU ל USD הוא $ 0.00852892 לכל CWU.

CommonWealth כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,527,270, עם היצע במחזור של 1000.00M CWU. ב‑24 השעות האחרונות, CWU סחר בין $ 0.00842711 (נמוך) ל $ 0.00882372 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.133167, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00759637.

ביצועים לטווח קצר, CWU נע ב -1.01% בשעה האחרונה ו +10.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.11K.

CommonWealth (CWU) מידע שוק

שווי שוק $ 8.53M$ 8.53M $ 8.53M נפח (24 שעות) $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.53M$ 8.53M $ 8.53M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,299.7112137 999,999,299.7112137 999,999,299.7112137

שווי השוק הנוכחי של CommonWealth הוא $ 8.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.11K. ההיצע במחזור של CWU הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999299.7112137. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.53M.