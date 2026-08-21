Collaterize מחיר היום

מחיר Collaterize (COLLAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COLLAT ל USD הוא $ 0 לכל COLLAT.

Collaterize כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 721,858, עם היצע במחזור של 999.91M COLLAT. ב‑24 השעות האחרונות, COLLAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.08975, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COLLAT נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו -0.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 189.38K.

Collaterize (COLLAT) מידע שוק

שווי שוק $ 721.86K$ 721.86K $ 721.86K נפח (24 שעות) $ 189.38K$ 189.38K $ 189.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 721.86K$ 721.86K $ 721.86K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,906,108.963111 999,906,108.963111 999,906,108.963111

שווי השוק הנוכחי של Collaterize הוא $ 721.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 189.38K. ההיצע במחזור של COLLAT הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999906108.963111. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 721.86K.