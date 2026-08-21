Coder מחיר היום

מחיר Coder (CDR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CDR ל USD הוא $ 0 לכל CDR.

Coder כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,660.09, עם היצע במחזור של 999.98M CDR. ב‑24 השעות האחרונות, CDR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CDR נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Coder (CDR) מידע שוק

שווי שוק $ 13.66K$ 13.66K $ 13.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.66K$ 13.66K $ 13.66K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,978,345.409645 999,978,345.409645 999,978,345.409645

שווי השוק הנוכחי של Coder הוא $ 13.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CDR הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999978345.409645. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.66K.