Coded for millions מחיר היום

מחיר Coded for millions (CODED) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CODED ל USD הוא -- לכל CODED.

Coded for millions כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,131, עם היצע במחזור של 999.80M CODED. ב‑24 השעות האחרונות, CODED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CODED נע ב -1.20% בשעה האחרונה ו -45.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Coded for millions (CODED) מידע שוק

שווי שוק $ 24.13K$ 24.13K $ 24.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.13K$ 24.13K $ 24.13K אספקת מחזור 999.80M 999.80M 999.80M אספקה כוללת 999,798,830.700545 999,798,830.700545 999,798,830.700545

שווי השוק הנוכחי של Coded for millions הוא $ 24.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODED הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999798830.700545. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.13K.