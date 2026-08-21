Cocoro מחיר היום

מחיר Cocoro (COCORO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00167712, עם שינוי של 9.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COCORO ל USD הוא $ 0.00167712 לכל COCORO.

Cocoro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,337,493, עם היצע במחזור של 797.49M COCORO. ב‑24 השעות האחרונות, COCORO סחר בין $ 0.00152304 (נמוך) ל $ 0.00167702 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.082678, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COCORO נע ב +1.99% בשעה האחרונה ו +34.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.69K.

Cocoro (COCORO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M נפח (24 שעות) $ 12.69K$ 12.69K $ 12.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M אספקת מחזור 797.49M 797.49M 797.49M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cocoro הוא $ 1.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.69K. ההיצע במחזור של COCORO הוא 797.49M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.