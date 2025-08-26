CluCoin (CLU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.00% שינוי מחיר (7D) -14.35% שינוי מחיר (7D) -14.35%

CluCoin (CLU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CluCoin (CLU) מידע שוק

שווי שוק $ 35.62K$ 35.62K $ 35.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 119.97K$ 119.97K $ 119.97K אספקת מחזור 296.91T 296.91T 296.91T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של CluCoin הוא $ 35.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLU הוא 296.91T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 119.97K.