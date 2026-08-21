CLERK מחיר היום

מחיר CLERK (CLERK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLERK ל USD הוא $ 0 לכל CLERK.

CLERK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,711, עם היצע במחזור של 100.00B CLERK. ב‑24 השעות האחרונות, CLERK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLERK נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CLERK (CLERK) מידע שוק

שווי שוק $ 33.71K$ 33.71K $ 33.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.71K$ 33.71K $ 33.71K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של CLERK הוא $ 33.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLERK הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.71K.