Claw16z מחיר היום

מחיר Claw16z (CLAW16Z) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAW16Z ל USD הוא $ 0 לכל CLAW16Z.

Claw16z כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,015.44, עם היצע במחזור של 100.00B CLAW16Z. ב‑24 השעות האחרונות, CLAW16Z סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAW16Z נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Claw16z (CLAW16Z) מידע שוק

שווי שוק $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Claw16z הוא $ 19.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAW16Z הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.02K.