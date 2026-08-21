CHONKY מחיר היום

מחיר CHONKY (CHONKY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHONKY ל USD הוא $ 0 לכל CHONKY.

CHONKY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 339,584, עם היצע במחזור של 1000.00M CHONKY. ב‑24 השעות האחרונות, CHONKY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00217993, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHONKY נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו +31.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 432.03.

CHONKY (CHONKY) מידע שוק

שווי שוק $ 339.58K$ 339.58K $ 339.58K נפח (24 שעות) $ 432.03$ 432.03 $ 432.03 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 339.58K$ 339.58K $ 339.58K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373

שווי השוק הנוכחי של CHONKY הוא $ 339.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 432.03. ההיצע במחזור של CHONKY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999250.8068373. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 339.58K.