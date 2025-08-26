chomik (CHOMIK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.62% שינוי מחיר (7D) -2.79% שינוי מחיר (7D) -2.79%

chomik (CHOMIK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHOMIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHOMIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHOMIK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

chomik (CHOMIK) מידע שוק

שווי שוק $ 14.68K$ 14.68K $ 14.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.68K$ 14.68K $ 14.68K אספקת מחזור 997.16M 997.16M 997.16M אספקה כוללת 997,160,198.745021 997,160,198.745021 997,160,198.745021

שווי השוק הנוכחי של chomik הוא $ 14.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHOMIK הוא 997.16M, עם היצע כולל של 997160198.745021. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.68K.