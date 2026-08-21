Chibification מחיר היום

מחיר Chibification (CHIBI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 18.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHIBI ל USD הוא $ 0 לכל CHIBI.

Chibification כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,702, עם היצע במחזור של 999.74M CHIBI. ב‑24 השעות האחרונות, CHIBI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00131443, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHIBI נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +35.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chibification (CHIBI) מידע שוק

שווי שוק $ 50.70K$ 50.70K $ 50.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.70K$ 50.70K $ 50.70K אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,741,475.856743 999,741,475.856743 999,741,475.856743

שווי השוק הנוכחי של Chibification הוא $ 50.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHIBI הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999741475.856743. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.70K.