cDAI (CDAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02486282 גבוה 24 שעות $ 0.02490412 שיא כל הזמנים $ 0.03159087 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00728854 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.15%

cDAI (CDAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02489257. במהלך 24 השעות האחרונות, CDAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02486282 לבין שיא של $ 0.02490412, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CDAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03159087, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00728854.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CDAI השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cDAI (CDAI) מידע שוק

שווי שוק $ 27.11M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.11M אספקת מחזור 1.09B אספקה כוללת 1,089,124,741.756787

שווי השוק הנוכחי של cDAI הוא $ 27.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CDAI הוא 1.09B, עם היצע כולל של 1089124741.756787. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.11M.