CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00239922$ 0.00239922 $ 0.00239922 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.89% שינוי מחיר (1D) -8.58% שינוי מחיר (7D) -0.18% שינוי מחיר (7D) -0.18%

CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATFROGDOGSHARK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATFROGDOGSHARKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00239922, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATFROGDOGSHARK השתנה ב +0.89% במהלך השעה האחרונה, -8.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) מידע שוק

שווי שוק $ 83.87K$ 83.87K $ 83.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.87K$ 83.87K $ 83.87K אספקת מחזור 961.98M 961.98M 961.98M אספקה כוללת 961,979,650.561842 961,979,650.561842 961,979,650.561842

שווי השוק הנוכחי של CatFrogDogShark הוא $ 83.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATFROGDOGSHARK הוא 961.98M, עם היצע כולל של 961979650.561842. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.87K.