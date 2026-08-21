Catcoin מחיר היום

מחיר Catcoin (CATCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CATCOIN ל USD הוא $ 0 לכל CATCOIN.

Catcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 65,601, עם היצע במחזור של 999.44M CATCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, CATCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00198659, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CATCOIN נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו -16.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Catcoin (CATCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 65.60K$ 65.60K $ 65.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.60K$ 65.60K $ 65.60K אספקת מחזור 999.44M 999.44M 999.44M אספקה כוללת 999,442,992.558765 999,442,992.558765 999,442,992.558765

שווי השוק הנוכחי של Catcoin הוא $ 65.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATCOIN הוא 999.44M, עם היצע כולל של 999442992.558765. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.60K.