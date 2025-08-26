Catana (CATANA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.078581$ 0.078581 $ 0.078581 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.99% שינוי מחיר (1D) -17.53% שינוי מחיר (7D) -17.93% שינוי מחיר (7D) -17.93%

Catana (CATANA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.078581, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATANA השתנה ב +0.99% במהלך השעה האחרונה, -17.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Catana (CATANA) מידע שוק

שווי שוק $ 565.31K$ 565.31K $ 565.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 565.31K$ 565.31K $ 565.31K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,956,657.740624 999,956,657.740624 999,956,657.740624

שווי השוק הנוכחי של Catana הוא $ 565.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATANA הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999956657.740624. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 565.31K.