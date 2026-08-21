CapIX Protocol מחיר היום

מחיר CapIX Protocol (CPX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CPX ל USD הוא $ 0 לכל CPX.

CapIX Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,452.79, עם היצע במחזור של 571.59M CPX. ב‑24 השעות האחרונות, CPX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00250919, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CPX נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו -12.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CapIX Protocol (CPX) מידע שוק

שווי שוק $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.79K$ 21.79K $ 21.79K אספקת מחזור 571.59M 571.59M 571.59M אספקה כוללת 999,983,922.323334 999,983,922.323334 999,983,922.323334

שווי השוק הנוכחי של CapIX Protocol הוא $ 12.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPX הוא 571.59M, עם היצע כולל של 999983922.323334. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.79K.