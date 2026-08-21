CANTO מחיר היום

מחיר CANTO (CANTO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00153711, עם שינוי של 0.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CANTO ל USD הוא $ 0.00153711 לכל CANTO.

CANTO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 935,281, עם היצע במחזור של 608.47M CANTO. ב‑24 השעות האחרונות, CANTO סחר בין $ 0.00151191 (נמוך) ל $ 0.00155466 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.764501, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CANTO נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +39.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.82.

CANTO (CANTO) מידע שוק

שווי שוק $ 935.28K$ 935.28K $ 935.28K נפח (24 שעות) $ 9.82$ 9.82 $ 9.82 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M אספקת מחזור 608.47M 608.47M 608.47M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CANTO הוא $ 935.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.82. ההיצע במחזור של CANTO הוא 608.47M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.54M.