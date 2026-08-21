Buy Button מחיר היום

מחיר Buy Button (BUY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00105809, עם שינוי של 20.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUY ל USD הוא $ 0.00105809 לכל BUY.

Buy Button כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 967,862, עם היצע במחזור של 914.73M BUY. ב‑24 השעות האחרונות, BUY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00139557 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00261233, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUY נע ב -1.76% בשעה האחרונה ו -21.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 87.43K.

Buy Button (BUY) מידע שוק

שווי שוק $ 967.86K$ 967.86K $ 967.86K נפח (24 שעות) $ 87.43K$ 87.43K $ 87.43K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 967.86K$ 967.86K $ 967.86K אספקת מחזור 914.73M 914.73M 914.73M אספקה כוללת 914,728,574.4123073 914,728,574.4123073 914,728,574.4123073

שווי השוק הנוכחי של Buy Button הוא $ 967.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 87.43K. ההיצע במחזור של BUY הוא 914.73M, עם היצע כולל של 914728574.4123073. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 967.86K.