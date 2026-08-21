ButlerLiquid מחיר היום

מחיר ButlerLiquid (BL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BL ל USD הוא $ 0 לכל BL.

ButlerLiquid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,815, עם היצע במחזור של 1.00B BL. ב‑24 השעות האחרונות, BL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00217127, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BL נע ב -- בשעה האחרונה ו +8.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ButlerLiquid (BL) מידע שוק

שווי שוק $ 26.82K$ 26.82K $ 26.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.82K$ 26.82K $ 26.82K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ButlerLiquid הוא $ 26.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.82K.