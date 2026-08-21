bul מחיר היום

מחיר bul (BUL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUL ל USD הוא $ 0 לכל BUL.

bul כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,068.3, עם היצע במחזור של 999.96B BUL. ב‑24 השעות האחרונות, BUL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUL נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +22.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

bul (BUL) מידע שוק

שווי שוק $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K אספקת מחזור 999.96B 999.96B 999.96B אספקה כוללת 999,956,767,266.51 999,956,767,266.51 999,956,767,266.51

שווי השוק הנוכחי של bul הוא $ 17.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUL הוא 999.96B, עם היצע כולל של 999956767266.51. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.07K.