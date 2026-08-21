BubbleFlap מחיר היום

מחיר BubbleFlap (BFLAP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BFLAP ל USD הוא $ 0 לכל BFLAP.

BubbleFlap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,079.71, עם היצע במחזור של 904.58M BFLAP. ב‑24 השעות האחרונות, BFLAP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BFLAP נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +13.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BubbleFlap (BFLAP) מידע שוק

שווי שוק $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K אספקת מחזור 904.58M 904.58M 904.58M אספקה כוללת 904,584,027.3318087 904,584,027.3318087 904,584,027.3318087

שווי השוק הנוכחי של BubbleFlap הוא $ 15.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BFLAP הוא 904.58M, עם היצע כולל של 904584027.3318087. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.08K.