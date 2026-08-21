Bubba מחיר היום

מחיר Bubba (BUBBA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUBBA ל USD הוא $ 0 לכל BUBBA.

Bubba כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,893.29, עם היצע במחזור של 1000.00M BUBBA. ב‑24 השעות האחרונות, BUBBA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.012429, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUBBA נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו +17.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bubba (BUBBA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.89K$ 15.89K $ 15.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.89K$ 15.89K $ 15.89K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,951.79 999,999,951.79 999,999,951.79

שווי השוק הנוכחי של Bubba הוא $ 15.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUBBA הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999951.79. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.89K.