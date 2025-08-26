Brooder (BROOD) מידע על מחיר (USD)

Brooder (BROOD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BROOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00418949, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BROOD השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, +0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brooder (BROOD) מידע שוק

שווי שוק $ 13.84K$ 13.84K $ 13.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K אספקת מחזור 921.07M 921.07M 921.07M אספקה כוללת 999,035,636.478564 999,035,636.478564 999,035,636.478564

שווי השוק הנוכחי של Brooder הוא $ 13.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BROOD הוא 921.07M, עם היצע כולל של 999035636.478564. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.01K.