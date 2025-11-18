BRO on BASE מחיר היום

מחיר BRO on BASE (BRO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001161, עם שינוי של 2.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRO ל USD הוא $ 0.00001161 לכל BRO.

BRO on BASE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,599.7, עם היצע במחזור של 913.37M BRO. ב‑24 השעות האחרונות, BRO סחר בין $ 0.00001157 (נמוך) ל $ 0.00001187 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00086283, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001157.

ביצועים לטווח קצר, BRO נע ב -- בשעה האחרונה ו -20.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BRO on BASE (BRO) מידע שוק

שווי שוק $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K אספקת מחזור 913.37M 913.37M 913.37M אספקה כוללת 984,032,153.0 984,032,153.0 984,032,153.0

שווי השוק הנוכחי של BRO on BASE הוא $ 10.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRO הוא 913.37M, עם היצע כולל של 984032153.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.42K.