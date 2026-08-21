BRL1 מחיר היום

מחיר BRL1 (BRL1) בזמן אמת היום הוא $ 0.192574, עם שינוי של 0.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRL1 ל USD הוא $ 0.192574 לכל BRL1.

BRL1 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,732,038, עם היצע במחזור של 14.19M BRL1. ב‑24 השעות האחרונות, BRL1 סחר בין $ 0.192411 (נמוך) ל $ 0.193237 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.204807, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.178265.

ביצועים לטווח קצר, BRL1 נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 569.59K.

BRL1 (BRL1) מידע שוק

שווי שוק $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M נפח (24 שעות) $ 569.59K$ 569.59K $ 569.59K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M אספקת מחזור 14.19M 14.19M 14.19M אספקה כוללת 14,186,917.54 14,186,917.54 14,186,917.54

שווי השוק הנוכחי של BRL1 הוא $ 2.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 569.59K. ההיצע במחזור של BRL1 הוא 14.19M, עם היצע כולל של 14186917.54. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.73M.