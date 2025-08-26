עוד על BRIAN

Brian סֵמֶל

Brian מחיר (BRIAN)

לא רשום

1 BRIAN ל USDמחיר חי:

$0.00393515
$0.00393515$0.00393515
-11.70%1D
USD
Brian (BRIAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:12:22 (UTC+8)

Brian (BRIAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00391588
$ 0.00391588$ 0.00391588
24 שעות נמוך
$ 0.00445668
$ 0.00445668$ 0.00445668
גבוה 24 שעות

$ 0.00391588
$ 0.00391588$ 0.00391588

$ 0.00445668
$ 0.00445668$ 0.00445668

$ 0.00823332
$ 0.00823332$ 0.00823332

$ 0
$ 0$ 0

-1.50%

-11.70%

-10.78%

-10.78%

Brian (BRIAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00393515. במהלך 24 השעות האחרונות, BRIAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00391588 לבין שיא של $ 0.00445668, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRIANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00823332, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRIAN השתנה ב -1.50% במהלך השעה האחרונה, -11.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brian (BRIAN) מידע שוק

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

--
----

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

972.03M
972.03M 972.03M

972,025,798.487458
972,025,798.487458 972,025,798.487458

שווי השוק הנוכחי של Brian הוא $ 3.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRIAN הוא 972.03M, עם היצע כולל של 972025798.487458. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.83M.

Brian (BRIAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Brianל USDהיה $ -0.000521530829270264.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrian ל USDהיה . $ +0.0004385791.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrian ל USDהיה $ +0.0041449296.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Brianל USDהיה $ +0.0017104657458677602.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000521530829270264-11.70%
30 ימים$ +0.0004385791+11.15%
60 ימים$ +0.0041449296+105.33%
90 ימים$ +0.0017104657458677602+76.89%

מה זהBrian (BRIAN)

Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

Brian (BRIAN) משאב

האתר הרשמי

Brianתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Brian (BRIAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Brian (BRIAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Brian.

בדוק את Brian תחזית המחיר עכשיו‏!

BRIAN למטבעות מקומיים

Brian (BRIAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Brian (BRIAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRIAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Brian (BRIAN)

כמה שווה Brian (BRIAN) היום?
החי BRIANהמחיר ב USD הוא 0.00393515 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRIAN ל USD?
המחיר הנוכחי של BRIAN ל USD הוא $ 0.00393515. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Brian?
שווי השוק של BRIAN הוא $ 3.83M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRIAN?
ההיצע במחזור של BRIAN הוא 972.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRIAN?
‏‏BRIAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00823332 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRIAN?
BRIAN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BRIAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRIAN הוא -- USD.
האם BRIAN יעלה השנה?
BRIAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRIAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:12:22 (UTC+8)

