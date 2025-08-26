Brian (BRIAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00391588 גבוה 24 שעות $ 0.00445668 שיא כל הזמנים $ 0.00823332 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.50% שינוי מחיר (1D) -11.70% שינוי מחיר (7D) -10.78%

Brian (BRIAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00393515. במהלך 24 השעות האחרונות, BRIAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00391588 לבין שיא של $ 0.00445668, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRIANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00823332, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRIAN השתנה ב -1.50% במהלך השעה האחרונה, -11.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brian (BRIAN) מידע שוק

שווי שוק $ 3.83M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.83M אספקת מחזור 972.03M אספקה כוללת 972,025,798.487458

שווי השוק הנוכחי של Brian הוא $ 3.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRIAN הוא 972.03M, עם היצע כולל של 972025798.487458. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.83M.