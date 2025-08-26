Bread (BREAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 24 שעות נמוך $ 2.77 $ 2.77 $ 2.77 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 גבוה 24 שעות $ 2.77$ 2.77 $ 2.77 שיא כל הזמנים $ 9.48$ 9.48 $ 9.48 המחיר הנמוך ביותר $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.28% שינוי מחיר (1D) -10.24% שינוי מחיר (7D) -2.21% שינוי מחיר (7D) -2.21%

Bread (BREAD) המחיר בזמן אמת של הוא $2.48. במהלך 24 השעות האחרונות, BREAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.48 לבין שיא של $ 2.77, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BREADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.63.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BREAD השתנה ב -1.28% במהלך השעה האחרונה, -10.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bread (BREAD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M אספקת מחזור 975.67K 975.67K 975.67K אספקה כוללת 975,665.1685948515 975,665.1685948515 975,665.1685948515

שווי השוק הנוכחי של Bread הוא $ 2.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BREAD הוא 975.67K, עם היצע כולל של 975665.1685948515. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.42M.